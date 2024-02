La giunta se le suona sugli Ac/Dc: "La strategia vada oltre il centro"

"Non si tratta solo di rilanciare il tessuto commerciale ed enogastronomico e far vivere il centro, ma di definire una strategia...". L’assessore al centro storico e al commercio, Mariafrancesca Sidoli si inserisce nel dibattito sulle opportunità dei concertoni al campovolo e non le manda a dire al collega di giunta Lanfranco de Franco, al quale lancia un paio di frecciatine. Nel mirino le dichiarazioni dell’assessore alla casa nell’intervista pubblicata ieri sul Carlino sul concerto degli Ac/Dc. "Migliaia di persone che decidono di passare il weekend in città è un’occasione anche per rilanciare il tessuto commerciale ed enogastronomico. Dovremo farci trovare pronti e organizzare qualcosa, magari per intrattenerli e fargli apprezzare la città", ha detto de Franco. Parole avvertite dalla Sidoli come un’interferenza nelle sue deleghe.

"Che i concerti della Rcf Arena possano essere una opportunità per il territorio, ce lo siamo detti. Che l’arrivo di migliaia di persone possano essere un’occasione per “sfoggiare il vestito migliore” e aprire la porta delle nostre meraviglie, anche", premette la Sidoli. La quale poi scende nel merito. " Andiamo oltre, credo serva definire una strategia di incoming complessiva che ricomprenda le diverse esperienze che sul territorio provinciale si possono fare. Ne dico una: dalla visita al Museo Tricolore alla scoperta della Pietra di Bismantova passando per un caseificio o un’acetaia. Credo che se si ascoltasse per davvero la filiera produttiva delle eccellenze, scopriremmo che le esigenze sono ben altre che organizzare eventi o operazioni di marketing in centro storico per attrarre i visitatori – attività peraltro che già si fa ma, a volte in giunta, presi da tante contingenze, ci si può distrarre (altra ‘stecca’ a de Franco, ndr) – Credo che dopo aver superato il “terremoto” covid, i tempi oggi siano maturi per una seria discussione di future strategie di governance pubblico privata che tengano dentro politiche di attrattività e incoming, con tutte le sue sfumature, e auspico che il tenore della campagna elettorale possa essere impresso da elementi di novità e possa rompere i soliti schemi di narrazione".

Un messaggio ai naviganti nemmeno troppo celato, in particolare al neo candidato del centrosinistra Marco Massari. Gli stracci in giunta stanno volando anche dopo le dichiarazioni del primario nella sua presentazione, ovvero il troppo tranchant "azzererò le deleghe", senza neppure aver parlato con gli assessori attuali che si sentono come delegittimati. Infine, l’invito della Sidoli è a "superare il limite del “provincialismo” eliminando le barriere mentali che ancora portano a parlare di centro storico e forese, comune e provincia, enogastronomia e luoghi della cultura, pianura e montagna, come fossero teste distinte di un cerbero. Uno sguardo complessivo e una cabina di regia integrata di vari sistemi è un’operazione che non si realizza in breve tempo ma è necessario per l’obiettivo da raggiungere. Le basi sono state poste durante questo mandato, le forze politiche in campo dovranno tracciare una rotta precisa nel programma e dire ai cittadini se questa è la strada". Poi il fuoco finale: "Ci tengo a confortare affettuosamente il collega: per l’arrivo dei suoi idoli “ci faremo trovare pronti”...".

Daniele Petrone