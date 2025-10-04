La giunta: "Sindaco, condividi di più". La maggioranza andrà in ‘seminario’

Nessuna ‘testa saltata’ (almeno per ora, con riflessioni in corso però su possibili rimpasti in giunta nei prossimi mesi) e la promessa strappata dagli assessori al sindaco di Massari di condividere maggiormente le scelte in giunta senza prenderla in maniera elitaria col suo ‘cerchio magico’, dal capo di gabinetto Marco Pedroni (principale ‘imputato’ blindato però dal primo cittadino) al superconsulente della cultura Piergiorgio Paterlini fino al plenipotenziario dirigente Massimo Magnani. Ma anche una ‘giornata seminariale’ che avrà luogo in autunno tra amministrazione e partiti di coalizione sulla scia del ‘famoso’ ritiro estivo al castello di Bianello tra sindaco e giunta. Si è concluso così il vertice di maggioranza di giovedì sera in municipio, convocato per affrontare la crisi dopo il casus belli al Valli fra il primo cittadino e la relatrice Onu, Francesca Albanese. Un incontro organizzato originariamente da E35, fondazione del Comune, con l’Amministrazione che ci ha messo il cappello su decisione dello staff del sindaco, senza informare giunta e partiti. Al tavolo, al quale ha partecipato anche in via straordinaria il segretario provinciale dem Massimo Gazza (che prossima settimana relazionerà anche i gruppi di coalizione fuori dal Consiglio), c’è stata una vera e propria resa dei conti, una "verifica politica di mandato" – così è stata definita – analizzando però anche gli altri ‘incidenti di percorso’, dal ridimensionato stadio d’atletica ai progetti saltati del polo della moda MaxMara e Casa Biancorossa fino ai nuovi asset di Reggio Children. Sott’accusa, oltre alla linea di azione politica, anche la gestione comunicativa. A fare i ‘pompieri’ il vicesindaco Lanfranco de Franco (che si gioca la candidatura al prossimo giro), e sotto traccia anche l’ex fascia tricolore Luca Vecchi, ora in Regione come capo di gabinetto che non a caso ha difeso ieri Massari (il fallimento di quest’ultimo potrebbe precludergli una futura corsa a Roma).

Seppur con una nota i capigruppi di maggioranza Riccardo Ghidoni (Pd), Gianni Bertucci (M5s), Rosario Martorana (lista Massari) e Alessandro Miglioli (Possibile) parlano di "ricostruzioni giornalistiche fantasiose e infondate", confermano in realtà quanto illustrato. "L’incontro é stato positivo e costruttivo, affrontando temi di politica internazionale e attività amministrativa con una valutazione collettiva su come rafforzare ulteriormente la comunicazione tra gruppi consiliari, giunta e sindaco. Non è mai stato in discussione e quindi è confermato con decisione il pieno sostegno a giunta e sindaco". Ipotesi sfiducia di cui non avevamo mai parlato. Perché ribadirla se non fosse stato all’ordine del giorno...?

dan. p.