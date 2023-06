"La giunta studi il modo di far pagare la Tari in quattro rate annuali"

Il Consiglio comunale ha approvato ieri una mozione che impegna l’amministrazione "ad elaborare una proposta di riscossione della tariffa rifiuti per l’anno 2024 in quattro rate, così da meglio venire incontro ai cittadini reggiani nell’affrontare la spesa della tariffa rifiuti" e "a presentare la proposta e i relativi costi nella commissione competente entro fine anno 2023". La mozione, presentata da Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli (Coalizione civica) è passato con 3 voti favorevoli (Coalizione Civica, Europa Verde) e 22 astenuti (Pd, Forza Italia, M5S, Alleanza Civica, Fdi, Lega). Come si ricorderà, la rata di giugno fu riscossa a sorpresa con settimane di anticipo. Ora l’impegno a suddivere gli oneri in quattro rate e non più in due.