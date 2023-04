La giustizia turca dice di nuovo sì al rientro in Italia del piccolo Leonardo

Il terzo parere positivo (in primo grado) è arrivato dal giudice turco in merito al rimpatrio del piccolo Leonardo, come richiesto dalla madre, Ilaria Sassone, di Novellara. Un parere che però, purtroppo, non è esecutivo dato che anche l’ordinamento turco prevede tre gradi di giudizio. A ogni sentenza, infatti, il padre del bambino (di nazionalità turco-tedesca) si è opposto al ritorno in Italia del bambino.

Il piccolo, che ormai ha quasi sette anni, da oltre tre anni è stato portato via illecitamente dal padre turco.

Dopo il giudizio di secondo grado a favore della mamma italiana, che sembrava aver incanalato il caso verso una soluzione abbastanza rapida, l’autorità giudiziaria turca l’estate scorsa aveva invece accolto la richiesta del padre per l’esecuzione della perizia psicologica sul minore, in teoria per capire se la scelta del rientro in Italia possa essere la soluzione migliore per il bambino.

Il giudice turco riteneva che questa perizia fosse "fondamentale per tutelare l’interesse del minore e scongiurare eventuali ulteriori traumi al piccolo".

Il fascicolo era dunque tornato al giudice di primo grado, ripartendo daccapo. Con un ulteriore aumento dei tempi necessari per il rientro in Italia di Leonardo.

E ieri è arrivato il responso: il giudice turco di primo grado ha dato il suo consenso per il ritorno in Italia del bambino.

Ilaria Sassone, la madre del bambino, ieri era in Turchia per assistere alla sentenza e ne ha comunicato immediatamente l’esito al suo avvocato, Giovanna Fava (a sinistra).

La donna in questi ultimi anni si è battuta strenuamente, facendo appelli al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anche al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oltre che numerose raccolte firme e fondi, per finanziare i suoi continui viaggi verso la Turchia.

"Per lei si tratta di continui giorni di lavoro perso, speriamo davvero che a questo punto i tempi per il rientro del bimbo si accorcino", ha detto l’avvocato Fava.