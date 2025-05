La Gnoccata diventa una ‘guerra’ elettorale

Sta diventando sempre più coinvolgente la "campagna elettorale" che vede impegnati i quattro candidati al ruolo di "re della Gnoccata", la storica festa triennale in programma tra il 16 e il 18 maggio a Guastalla. A differenza delle passate edizioni, quest’anno la nuova dirigenza della Pro loco ha proposto una votazione vera e propria per eleggere il ’re’ della manifestazione, che altre poche volte come quest’anno ha intercettato tanto consenso e così tanto divertimento.

Con tanto di campagna elettorale, come detto, che si svolge fino a domenica in modo congiunto. Poi, negli ultimi giorni, ognuno di loro potrà proporre eventi singoli, in base alla fantasia di ogni candidato. Il 16 maggio dalle 18 alle 24 si voterà alle urne che saranno allestite nel cortile interno di palazzo ducale. Tutti possono votare, anche i "forestieri", senza limiti di età. Intanto, a margine dei vari eventi, a palazzo ducale si è svolta la cerimonia di donazione di una quindicina di opere artistiche di Maurilio Iembo, tutte dedicate alla Gnoccata e al sovrano della festa.

Opere donate al Comune e che, già nei prossimi giorni, dovrebbero comparire in alcune delle vetrine dei negozi. Ed è stato affollato l’incontro che i quattro candidati – Luca Baiocchi, Luca Ghiselli, Maicol Zema e Roberto Bazzoni – hanno avuto alla sagra di San Giacomo, nell’area dell’oratorio parrocchiale, con l’immancabile foto ricordo con tutti i volontari.

Antonio Lecci