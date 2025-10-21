La golena del Po al setaccio. Maxi pulizia da tutti i rifiuti

La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
ReggioEmilia

CronacaLa golena del Po al setaccio. Maxi pulizia da tutti i rifiuti
21 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Nel weekend arriva l’evento patrocinato da Autorità di bacino e Legambiente. Con il progetto ‘SalvaMare’ i volontari catalogheranno anche il pattume presente.

Il gruppo di ‘plogging’ di Guastalla, già pronto a ripulire la golena del Po

Il prossimo fine settimana la golena del Po di Guastalla è destinata a ospitare una fase del progetto ’Po SalvaMare’, che coinvolge l’Autorità di bacino del fiume Po insieme a Legambiente. Si tratta di una raccolta e catalogazione di rifiuti lungo le sponde del fiume, in programma domenica 26 ottobre. L’evento, che si affianca alla consueta attività di pulizia, introduce una componente scientifica essenziale: una raccolta mirata di ’river litter’. I volontari, infatti, non si limiteranno a rimuovere i rifiuti, ma effettueranno anche un’accurata catalogazione per i materiali rinvenuti nell’area della sponda. I dati raccolti serviranno poi a contribuire a un monitoraggio più preciso della quantità e distribuzione dei rifiuti plastici (e non) nel fiume.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto ’Po SalvaMare’, nato per valutare i quantitativi di rifiuti plastici galleggianti e depositati nel Po e nel Canalbianco, oltre che per individuare misure sperimentali di recupero e riciclo, come evidenziato dai documenti del progetto. A supporto di questa attività di monitoraggio, fondamentali sono le collaborazioni con le associazioni ambientaliste. Plastic Free e Legambiente collaborano attivamente al progetto, occupandosi delle campagne di raccolta, del coordinamento con le amministrazioni pubbliche locali, promozione delle attività, fino alla collaborazione con le società impegnate nella gestione e del recupero o riciclo degli scarti raccolti. Matteo Marmiroli e Giovanni Cavalcabue sono referenti locali di Plastic Free, che coordineranno i volontari.

Antonio Lecci

RifiutiAmbiente