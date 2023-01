La grafologa Conficoni analizza Pasolini

"La scrittura di Pasolini è asciutta come il suo fisico, il viso teso come la sua grafia". Lo afferma la grafologa Iride Conficoni che ne ha analizzato col metodo morettiano la grafia nel libro: ‘Pier Paolo Pasolini, la poesia spezzata’ (ed. Pioda). Conficoni spiega: "Ha una personalità molto complessa, profondità intellettiva di pensiero, esigenza di verità, inquietudine interiore. A 19 anni mostra ordine mentale e pratico, prontezza assimilativa, attenzione assai vigile, muovendosi in maniera sistematica con risultati di valida capacità espressiva. Si adatta con intelligenza all’ambiente. Importante è la gratificazione che riceve a conferma della sua persona”. A 23 anni "mostra una maturazione personale, una fortissima concentrazione, elevata ricerca di motivazioni, è esigente, inquieto, insoddisfatto, in difficoltà nello scambio con l’esterno, rischia di sentirsi isolato con senso di colpa, scopre la sua omosessualità e la morte del fratello Guido lo segna profondamente. C’è una forte compressione, che trova sfogo positivo nella produzione artistica". E nei film? "Negli scritti per Mamma Roma del ’40 libera la creatività, conquista maggiore libertà ed elevata ricettività. Il movimento grafico è meno teso e sofferto, gli è più facile la realizzazione di idee e progetti, è ipersensibile alle situazioni-stimolo, soprattutto quelle emotivo-affettive che amplifica, ha maggiore autonomia, dà valore alla sostanza, a ciò che sente importante per la sua sensibilità, è vulnerabile verso l’approvazione esterna più di quanto sia disposto ad ammettere. Nel 1974, l’anno precedente il decesso, conquista un maggior ordine interno ed esterno, parziale tranquillità, resta l’inquietudine interiore della sua creatività. Ha miglior capacità di programmazione a tutto tondo, lo sguardo capace di vedere oltre, cogliendo il ridicolo. Ironia, umorismo, riso disegnano sul suo volto sofferta malinconia, l’atteggiamento esteriore è quasi dimesso. Permane la tendenza a possibili antipatie e simpatie istintive, una sorta di inappagamento affettivo, sua connotazione di fondo, con la volontà di approfondire, considerare tutto con estrema attenzione nella ricerca della verità: andare alla sostanza dei fatti e delle situazioni è per lui un imperativo".

Mariagiuseppina Bo