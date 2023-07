La grande abbuffata per beneficenza A Gualtieri è il trionfo del pesce

Compie 50 anni la festa benefica del pesce, organizzata a Gualtieri dagli Amici del Bar Parigi, associazione impegnata in eventi ricreativi per il paese. Venerdì l’esordio con un evento speciale, che ha previsto eccezionalmente un menù a base di paella e sangria, con esperti cuochi spagnoli. La festa prosegue fino a domani, con il classico menù a base di pesce, che ha reso celebre la manifestazione. Ogni anno il ricavato è destinato a scopo benefico, per la Protezione civile, per le scuole, per attività pubbliche di Gualtieri. Stasera il programma prevede il concerto dei Tatanka Mani, con un repertorio legato a successi degli anni Settanta e Ottanta, attraverso un tributo ai cantautori italiani come Fabrizio De Andrè, Francesco De Gregori, Ivan Graziani, Edoardo Bennato, Lucio Battisti, Franco Battiato, Roberto Vecchioni e altri ancora, fino a brani originali di Vanni Cigarini, fondatore della band.

Domani sera tocca al ballo liscio con Ivana. La cucina è aperta dalle 19. Sempre nella Bassa prosegue anche la festa della birra a Codisotto di Luzzara: stasera nell’area sportiva concerto dei Mama, una cover band che offre al pubblico un repertorio di successi dagli anni Settanta e fino al Duemila, mentre domani sera la festa si chiude con lo spettacolo di "Quel dal formai".

Antonio Lecci