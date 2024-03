La grande canzone d’autore nella Chiesa dell’Oliveto

Oggi alle 18 la rassegna Phos Hilaron, alla chiesa di Santa Maria dell’Oliveto a Montericco di Albinea, va in scena "L’angelo e la pazienza", dedicato alla canzone d’autore italiana. Protagonisti del concerto sono Elisa Aramonte (foto) voce, Giovanni Mareggini al flauto, Enrico Lazzarini al contrabbasso, Riccardo Bontempelli alle percussioni, Massimo Tagliata a pianoforte e arrangiamenti. In programma musiche di Otto, Danzi, Martino, Battisti e Fossati. La rassegna propone musica di ieri e di oggi, quella sacra ma anche ogni musica, ogni arte che, senza essere esplicitamente tale, dà voce allo spirito e allo spirito parla.

In centro storico a Reggiolo, oggi alle 17,30 alla sala dei Miti di palazzo Sartoretti, la rassegna teatrale propone un nuovo appuntamento del ciclo di "L’arte e la sua voce. Colonne sonore per edificio storico", con Federica Merighi che interviene sul tema "Mappe sonore: le architetture reggiolesi interpretate da musicisti in un tour tra arte e musica". Per informazioni e prenotazioni: tel. 375-6387639 (prenotazioni@teatrorinaldi.it e sul sito www.teatrorinaldi.it).