La grande Eleonora Duse. Sonia Bergamasco in sala

Al cinema Rosebud a Reggio stasera alle 21 la visione del film "Duse, the greatest". A cent’anni dalla scomparsa di Eleonora Duse, l’attrice e regista Sonia Bergamasco (foto) accompagna gli spettatori in un’investigazione sull’artista che ha cambiato il mestiere dell’attore per sempre, ispirando Lee Strasberg, fondatore dell’Actors Studio, e diverse generazioni di attori. Come può una donna di cui rimangono unicamente un film muto e qualche foto e ritratto, essere ancora così influente? Lo spiega questo film realizzato lo scorso anno. La Bergamasco è attesa in sala per un incontro col pubblico.

Ci sono "gialli" ambientati nella realtà di Reggio Emilia. Alla biblioteca Santa Croce, in via Adua in città, al via stasera alle 18,30 gli incontri (previsti pure il 24 febbraio e il 3 marzo) dedicati a storie, protagonisti e ambientazioni del mistero, condotti dalla scrittrice Barbara Ghedini. Tra i suoi "gialli" ambientati a Reggio figurano "L’ora dello spettro" e "Un’estate di polvere". Proseguono le serate di "Mondovisione", ai Chiostri di San Pietro di via Emilia San Pietro a Reggio, organizzati dal Laboratorio Aperto in collaborazione con Digital Freaks. Oggi alle 20,30 viene proposto "Farming the revolution".

Alla biblioteca Panizzi, in città, aperta la mostra "Pietr&fiori", collezione di piccole opere tessili di pietre e fiori. Stasera alle 20,30 alla biblioteca San Pellegrino-Gerra, in via Rivoluzione d’Ottobre a Reggio, c’è "Libri scovati", gruppo di lettura per adulti sulla letteratura per bambini e ragazzi, per l’occasione alla scoperta di Chiara Carminati, autrice di poesie, racconti, romanzi, canzoni e spettacoli teatrali. Ha pubblicato con alcune tra le più importanti case editrici italiane e i suoi libri sono stati riconosciuti con svariati premi.

a.le.