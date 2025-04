La grande famiglia di San Patrignano

Situato in provincia di Rimini, San Patrignano può apparire come uno dei tanti centri di recupero, ma al suo interno nasconde una magia in grado di far riflettere le persone sul senso della loro vita. È come una grande famiglia, pronta a sostenere e illustrare un nuovo percorso di vita a tutti coloro che si sono smarriti e che non sono in grado di affrontare certi bisogni. Abbiamo visitato diverse strutture che ospitano attività con lo scopo di aiutare queste persone a reinserirsi nella società anche dal punto di vista lavorativo. Abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare testimonianze toccanti, di ragazzi e ragazze che alla fine ce l’hanno fatta. Questo ci ha insegnato che la vita è fatta di cadute, ma bisogna sempre avere la forza di rialzarsi.

Milo Castro, Cecilia Marconi, Sarmad Muhammad, Sole Petacchi, Loujain Zitouni Classe III A