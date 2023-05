La grande festa biancorossa Il basket resta in serie A Reggio travolge Trento Poi deve ringraziare Brindisi

Tutti in piedi. Tutti in piedi con le braccia alzate. Tutti in piedi a cantare e abbracciarsi. Tutti in piedi sulle sedie. Tutti in piedi in tribuna, in gradinata, sui divani, sui tavoli della cucina, sui balconi. Tutti in piedi a piangere e ad applaudire. Tutti in piedi a cantare "Abbiamo vinto noi" insieme a Ligabue sparato a tutto volume in via Guasco. Tutti in piedi, insomma. Si resta nella Serie A dei canestri. L’Unahotels porta a casa la pellaccia dopo una stagione che avrebbe stroncato un toro e che, un paio di mesi fa, sembrava compromessa. Nessuno avrebbe scommesso un centesimo bucato sulla salvezza. E, invece, la rimonta più difficile, ieri sera è diventata realtà. Una rimonta che si è conclusa con una domenica bestiale. In cui i biancorossi hanno travolto Trento e poi sono rimasti in mezzo al campo ad aspettare le notizie dagli altri campi: proprio come 12 anni fa, il 6 maggio 2011, quando la salvezza biancorossa arrivò da Scafati. Ieri sera, invece, a cancellare paure e incubi reggiani è stata Brindisi che, fin dall’inizio delle partite, ha tolto ogni speranza a Trieste, la squadra che è retrocessa perché, pur avendo gli stessi punti dell’Unahotels ed avendo il confronto diretto in perfetta parità, si è vista condannare alla retrocessione dalla peggior differenza canestri complessiva in Serie A. E così alle 19,56 quando dalla Puglia è arrivata la conferma del successo dell’Happy Casa sui giuliani, nel PalaBigi è esplosa una festa infinita con i giocatori che si sono buttati in mezzo ai tifosi cantando, tutti insieme, "la gente come noi non molla mai...".

Si resta in Serie A, si salva un patrimonio importante per tutta la città concludendo nel migliore dei modi un inverno che, alla resa dei conti, è stato benevolo: la Reggiana promossa (ieri alcuni giocatori granata sono venuti a tifare per i biancorossi), il basket e il volley che si sono salvate sul rettilineo finale. In questo modo si consolida una tradizione sportiva che sarebbe stato un peccato mortale perdere a causa di una stagione che, seppur piena di errori, è stata anche sfortunata.

Proprio a un passo dal baratro, quando servivano coraggio, nervi saldi e cuore, si è vista, probabilmente, l’Unahotels migliore della stagione.

I biancorossi, infatti, scaricavano sul parquet un anno di rabbia, frustrazioni, paure, infortuni, difficoltà e sofferenza. Trento veniva travolta da questa scarica di adrenalina continua e affondava subito (16-4). Gli ospiti provavano a reagire, giocandosi le loro carte sulla compattezza difensiva, ma dopo un effimero recupero (19-16) non riuscivano più a contenere il ritmo biancorosso. E quando, a metà del secondo quarto, la Dolomiti abbassava un po’ la sua intensità, l’Unahotels, che ha viaggiato oltre il 60% al tiro da 3 punti per quasi tutta la partita chiudedendo con 1627 dal perimetro, scappava via con decisione toccando anche il più 20 (51-31). Metà palasport, a quel punto cominciava a scrutare gli smartphone sapendo che nel mosaico biancorosso serviva almeno un altro risultato utile. E i telefonini rendevano sempre più azzurro il cielo biancorosso. La tensione si scioglieva a poco a poco e la festa prendeva corpo con il palasport che ruggiva di passionbe. I leader storici di questa squadra, da Cinciarini a Hopkins, fino a Olisevicius, facevano la differenza, ma sulle loro tracce camminavano tutti i biancorossi compreso Jones che, con le sue triple, dava la mazzata finale al match. Reggio toccava addirittura il più 37 (79-42) grazie ai canestri di Olisevicius, Jones e Cinciarini mentre dalla Puglia arrivavano notizie sempre più confrtanti (un po’ meno da Scafati dove la partita, misteriosamente, è iniziata e proseguita con una decina di minuti di ritardo, permettendo alle squadre in campo di conoscere perfettamente i risultati dagli altri parquet). Poi, finito il match al PalaBigi, sono serviti 5 minuti di serena attesa, tra un coro e un applauso, prima di poter festeggiare. Si resta in Serie A. Tutti in piedi. Tutti ad applaudire. Ma un anno così, per favore, non fatecelo vivere mai più.