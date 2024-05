‘La grande frana’ di Matteo Bellini

Dopo il grande successo delle due serate in febbraio a Casola Valsenio (provincia di Ravenna), della proiezione del docufilm ‘La grande frana’ prodotto da Casola Studios e diretto da Matteo Bellini, il docufilm sarà presentato in anteprima ad Albinea. L’appuntamento sarà venerdì (primo anniversario dell’alluvione in Romagna) alle 20.30 nella sala civica di via Morandi. L’iniziativa è promossa dai Comuni di Albinea e Casola Valsenio in collaborazione con Casola Studios. In questo modo gli albinetani potranno rendersi conto dei danni che l’alluvione ha causato nel territorio casolano. Prima della proiezione ci sarà l’introduzione del sindaco di Casola Giorgio Sangrini e del regista. L’ingresso è a offerta libera.