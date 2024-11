La grande mobilitazione in piazza

È una chiamata alla piazza e alla partecipazione, forte e chiara, quella che proviene da Cgil, Spazio Donna, Associazione Nondasola, Non una di meno e Collettivo Matilde per oggi lunedì 25 novembre. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sotto lo slogan ‘Ci vogliamo viv*, ci vogliamo liber*’, Reggio Emilia dà voce a tutte le donne e le persone che subiscono violenze. "La voce di chi, in un contesto sociopolitico in cui si rafforzano spinte conservatrici e politiche liberticide, rivendica di poter scegliere e autodeterminarsi", questa la nota di ‘Nondasola’. L’appuntamento è per stasera dalle 18, in piazza Prampolini. Sono previsti momenti musicali e interventi delle organizzazioni promotrici.

Sempre a Reggio, per la terza edizione del Progetto Scuola, Conad Centro Nord darà l’opportunità a 200 studenti del Polo Paritario Internazionale Iexs, del Liceo Matilde di Canossa e del Liceo Artistico Chierici di seguire la diretta satellitare dell’evento dal Cinema Olimpia insieme ad altri 78 mila studenti collegati da tutta Italia. Nell’incontro in streaming – stamattina alle 9 – dialogheranno sulla violenza e gli stereotipi di genere, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Celeste Costantino (vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila), Barbara Strappato (direttore della Prima Divisione del Servizio Polizia Postale e sicurezza cibernetica), la rapper e attivista Big Mama e la conduttrice di Radio Deejay Marisa Passera. L’evento è il secondo dei quattro appuntamenti previsti per l’anno scolastico in corso dal Progetto Scuola di Fondazione Conad Ets realizzato con il supporto di Conad Centro Nord e l’organizzazione di Unisona, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sulle emergenze sociali in atto.