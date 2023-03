La grande paura dei pro-Diga: "No a una nuova progettazione"

di Francesca Chilloni

Diga di Vetto, bene il finanziamento, ma si è in grave ritardo. Il mondo agricolo plaude per lo stanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture di 3,2 milioni di euro che, insieme al 300mila euro dalla Regione, servirà per realizzare uno Studio di fattibilità. Ma, parole del presidente della Cia reggiana Lorenzo Catellani "non bisogna esultare troppo, si è già in ritardo: ora bisogna correre per la sua realizzazione, fondamentale per salvare l’agricoltura reggiana dalla grave siccità ormai strutturale".

Diffidenti Lino Franzini e altri del Comitato pro-diga che temono che si vada verso una nuova progettazione (che implicherebbe tempi biblici di cantieramento dell’opera) e non all’adeguamento del progetto Marcello degli anni ’80 (passando dall’invaso allora previsto di 102 milioni di metri cubi d’acqua, ad uno di 180 milioni). E se l’onorevole Gianluca Vinci (Fdi) promette "continuerò a vigilare personalmente sul progetto", Catellani di Cia rimarca: "La diga deve essere delle dimensioni adatte per usi plurimi: deve esserci la disponibilità di acqua necessaria a soddisfare tutti i bisogni del vasto territorio che andrebbe a servire. Servono passi concreti e urgenti".

La Cia ricorda che "ci aspetta una primavera-estate durissima, che si somma alla sofferenza ereditata dal 2022. Le falde reggiane sono a -80% rispetto alla media del periodo; il Po è ai minimi storici; le previsioni a medio termine indicano sole. Quest’anno si rischia di compromettere almeno il 30% della produzione, percentuale che aumenta esponenzialmente con il passare delle settimane senza pioggia". Occorre lavorare subito "per un’agricoltura più resiliente e per un’infrastruttura irrigua che non ci renda fanalino di coda in Europa e nel mondo, dove il nostro Made in Italy deve continuare a vincere".