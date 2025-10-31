La grande sfida del futuro. Il mondo digitale galoppa, i cittadini non tengono il passo

Mentre la popolazione invecchia, c’è tutto un mondo tecnologico che galoppa. Sono queste le sfide principali emerse ieri alla presentazione del Rendiconto sociale provinciale 2024 dell’Inps: in primis "la difficoltà nel sostenere il ricambio generazionale - spiega Giulio Nota, presidente comitato provinciale Inps Reggio -. Il rilancio della natalità richiede di sicuro un cambiamento culturale e un aiuto strutturale alle giovani famiglie".

Il Rendiconto "tocca dinamiche politico-amministrative complesse e delicate", considera il presidente della Provincia, Giorgio Zanni. "Anche da sindaco posso confermare come questi dati riescano a darci linee guida essenziali a capire cosa succede oggi, per non arrivare a subire il domani".

Così l’attività dell’Inps, "troppo spesso considerata mera burocrazia, funge da collettore sociale contro i cambiamenti che possono portare all’isolamento – dice il segretario generale provinciale Cgil, Cristian Sesena –. Mi riferisco anche ai lavoratori stranieri, che si trovano in difficoltà in un sistema in cui i diritti si esercitano a domanda".

Un ruolo chiave è anche quello dei patronati "i quali troppo spesso, però, hanno concorrenti sleali. Patronati pirata di enti non autorizzati, che chiedono contributi economici per pratiche che dovrebbero essere gratuite".

Gli effetti più evidenti emergono nel settore agricolo, "dove si fa sempre più fatica a trovare manodopera".

Nella realtà di ogni giorno, come spiegato da Maria Luisa Caselli, presidente del comitato Imi (assistenza integrativa braccianti agricoli), gli ostacoli non mancano: "Retaggi culturali e limiti linguistici, fino alla possibilità di avere un proprio mezzo di trasporto per raggiungere l’azienda, in assenza di un servizio pubblico adeguato. Non può essere sempre il singolo a risolvere certe criticità".

Altro scoglio da superare è l’adattamento a un approccio sempre più digitale.

In un simile scenario, "l’Inps è stato in grado di cambiare pelle – ha detto il prefetto di Reggio, Maria Rita Cocciufa – incarnando il presente e il futuro di quello che deve essere la pubblica amministrazione. Oggi abbiamo bisogno di lavorare con strumenti nuovi ed è più che mai importante che gli uffici siano sostenuti con personale preparato".

L’intelligenza artificiale apre a un futuro pieno di possibilità ma porta con sé altrettanti timori a cui Giulio Angiani, docente di informatica Unimore, ha cercato di dare risposta. "Da un lato c’è l’automazione delle procedure, il fatto di poter prendere decisioni più efficaci e veloci - ha detto -. Dall’altro i rischi legati ai ‘bias’, cioè gli errori nel processo di addestramento della macchina, e alla privacy dei dati degli utenti".

Bisogna quindi avere paura o stare sereni? "La paura – risponde il docente – deve dipendere da come la macchina è stata, per l’appunto, addestrata". Oppure, per usare le parole di Mauro Chiarini (presidente comitato regionale Inps), "le paure devono porre limiti al coraggio al solo scopo di non sbagliare".

Senza dimenticare che l’intelligenza artificiale è innanzitutto "un’intelligenza sociale - chiosa il direttore regionale Inps, Francesco Ricci - per cui il primo ringraziamento va ai presidi territoriali, che garantiscono i servizi e ascoltano i bisogni di tutti i cittadini".

Giulia Beneventi