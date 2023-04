La grandine fa strage di germogli

La grandine del pomeriggio del 25 Aprile ha lasciato danni ingenti all’agricoltura, in particolare nei campi colpiti in pieno dalla furia dei chicchi di ghiaccio, sospinti a terra da forti folate di vento.

Non solo a Guastalla e Gualtieri, ma anche tra Correggio, Bagnolo e Cadelbosco non sono mancati appezzamenti agricoli che hanno patito conseguenze molto serie.

"Ci siamo ritrovati con dei vigneti denudati dai germogli – spiega Luca Torelli, agricoltore con campi coltivati anche a Villa Argine, tra Bagnolo e Cadelbosco – in una situazione già difficile e pesante dovuta alla siccità e al fenomeno della gelobrina, che si era verificato poche settimane fa. Ci sono zone dove il temporale non ha provocato danni, ma anche a distanza di poche centinaia di metri ci sono stati vigneti rasi al suolo. La grandine ha staccato quasi tutti i germogli. In alcuni vigneti la produzione di Ancellotta e Lambrusco è in gran parte compromessa. Alcune piante ricacceranno i loro germogli, ma non tutti saranno in grado di produrre il frutto".

E aggiunge: "Ci troviamo già alle prese con l’aumento dei costi. Se poi ci si mettono simili temporali con grandine, già il 25 aprile, non siamo affatto in una situazione rassicurante. Ci sono vigneti con il 60-70 per cento di danni, che arrivano al 100 per cento in terreni adiacenti. L’annata è compromessa". La grandine, infatti, nelle pur ristrette aree rurali dove ha colpito con maggiore intensità, ha spezzato anche i rami, lasciando i tralci come al termine della potatura.

Antonio Lecci