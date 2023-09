La gru posa due casette sulla ’campina’

Non sembrano bastare gli impegni sul contrasto anti irregolarità per la ’campina’ di via Imbreto a Correggio.

Nonostante le varie ordinanze per la sospensione dei lavori, con tanto di sequestro dell’area a destinazione agricola da parte dell’autorità giudiziaria, pare proprio che l’attività di ’cantiere’ stia proseguendo.

Nonostante i divieti, dopo che son state realizzate opere di urbanizzazione, l’altra sera una gru ha deposto delle ’casette’ sul terreno in questione.

Operazione che non è passata inosservata ad alcuni residenti, con immediata richiesta di intervento della polizia locale, arrivata sul posto per prendere atto di quanto stava succedendo.

La vicenda era stata anche al centro della recente campagna elettorale per il voto comunale.

Era emerso come, pare a causa di contrasti all’interno di una campina nomadi già esistente, parte degli occupanti abbia deciso di trasferirsi, acquistando un terreno su cui realizzare degli alloggi.

Situazione che però non è prevista per quel terreno, appunto a destinazione esclusivamente agricola.

L’altra sera una gru ha posizionato dei ’moduli abitativi’, che ieri mattina erano ben visibili sul terreno, lo stesso che – come confermano i cartelli affissi da mesi - al momento risulta essere ancora sotto sequestro. Già mobilitate le forze dell’ordine, oltre alle forze politiche locali, da tempo molto attente a questa situazione. Che non sembra però risolversi nonostante ordinanze e divieti emessi già da tempo.

a. le.