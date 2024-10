La Grutta lascia. "Scegliete un altro medico"

Ultimo giorno di lavoro ieri per il medico di medicina generale Matteo La Grutta che, dopo 30 anni di apprezzata attività di medico condotto nel comune di Ventasso, da oggi lascia l’incarico per aver raggiunto i requisiti del pensionamento. La notizia ufficiale arriva dalla Direzione Asl di Reggio, confermata dal medico interessato, con un comunicato rivolto ai pazienti di La Grutta, invitandoli a scegliere uno dei due medici ancora presenti sul territorio del comune dove, fino a poco tempo fa considerata la vastità del territorio, c’erano ben 4 medici. Queste le "indicazioni per gli utenti assistiti" da parte di Asl che, attraverso un breve comunicato, informa: "Nell’attesa di pubblicazione della zona vacante e della conseguente assegnazione a nuovo medico di assistenza primaria, gli assistiti del dottor La Grutta, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, potranno effettuare la scelta tra i medici con disponibilità di posti nell’ambito territoriale di riferimento (Comune Ventasso) o in altro ambito territoriale (ma con accettazione del medico)". La nota dell’Asl, per molti giunto a sorpresa nel giorno in cui il dottor La Grutta lascia l’incarico, non senza dispiacere, ricoperto dal 1995 a oggi, prosegue: "L’attività dell’ambulatorio che si svolge in località Ligonchio continuerà a essere espletata secondo il calendario attuale (il lunedì da dirigente medico dell’Ausl sostitutivo del dottor La Grutta, il mercoledì dalla dottoressa Annita Corsi, il venerdì dal dottor Lorenzo Ferrari). A integrazione di quanto sopra specificato si fa presente che a breve sarà attivato un ambulatorio medico specifico a supporto dell’attività dei medici di assistenza primaria del comune".

Queste sono le conclusioni che lasciano un po’ tutti amareggiati, compreso il dottor La Grutta che con i suoi assistiti ha sempre avuto buoni rapporti. La scelta del nuovo medico potrà essere effettuata con le seguenti modalità: recandosi all’ufficio Saub dell’ospedale Sant’Anna dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30, il sabato dalle 8 alle 12; per posta elettronica certificata (Pec) sportellounicocmonti@pec.ausl.re.it utilizzando il modulo disponibile al seguente link: https://www.ausl.re.it/Prestazione.jsp?id=30593 3) Sul sito internet dell’Ausl di Reggio oppure tramite Fascicolo sanitario elettronico.

Settimo Baisi