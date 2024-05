"La guarigione rende tutto più vero"

E’ appena uscito un libro edito da Corsiero che rende omaggio alla Melagrana odv, ripercorrendone la storia dal 1995 al 2023 attraverso riflessioni scelte di docenti e ricercatori sui temi al centro delle attività dell’associazione, dì cui Carla Tromellini, psicologa e psicoterapeuta, è stata anima e presidente per trent’anni.

La malattia oncologica e fibromialgica, le fasi della nostra vita, le questioni esistenziali giovanili e la precarietà come esperienza vissuta tra la vita che rimane e la sua possibile perdita. Con le parole, fra i tanti, di Maurice Abiven, Adriana Albini, Enzo Bianchi, Carla Cerati, Mario Farnè, Antonella Fracasso, Umberto Galimberti, David Le Breton, Lucia Mangone, Salvatore Natoli, Paola Polo, Lella Ravasi Bellocchio e Claudio Risé.

A tenere le fila di questi dialoghi, corrispondenze e presenze intense e partecipate, lei, Carla Tromellini, che abbiamo intervistato.

Dottoressa, quali le sfide più difficili e quelle vinte?

" La Melagrana odv ha chiuso la sua attività a fine 2023. Il progetto complessivo era ambizioso, in primis il prendersi cura del soggetto oncologico dalla diagnosi al percorso delle cure e negli anni a venire. Gruppi di mutuo aiuto per pazienti e familiari. Volontariato al Core dal lunedì al venerdì con nostri volontari. Iniziative creative per ri-progettare l’esistenza. Momenti pubblici di riflessione sulla malattia e sulla ripresa della vita. Ricerche a carattere psicologico con le agenzie sanitarie sulle malattie oncologiche e sulla resilienza. La sfida più grande è stata iniziare a parlare pubblicamente di tumore fin dal 1987 quando ho iniziato a impegnarmi in Oncologia a Reggio".

Esiste un modo ideale di accettare e rapportarsi alla malattia?

"Non esiste un modo standard di confronto con la malattia. Ogni soggetto oncologico ha una sua storia pregressa che influisce sulle modalità di resilienza, di convivenza con la malattia".

Che cosa succede nella psiche e nel corpo di una donna nel momento in cui le viene diagnosticato un tumore al seno?

"La Melagrana si è occupata di tutte le tipologie di tumore dei due generi. Inizialmente solo di tumore al seno. Questa tipologia comporta spesso cambiamenti nell’immagine del corpo, nel caso di interventi chirurgici, di terapie prolungate nel tempo e la paura di essere abbandonate dal compagno di turno. La paura di non farcela accompagna l’iter di malattia. Spesso però si riprende a vivere con più partecipazione e gusto di prima".

La ricerca sta facendo passi da gigante. E’ cambiata la conoscenza di sé e la consapevolezza della necessità della prevenzione?

"Gli screening hanno favorito un accesso facilitato alla cura che ognuno/a deve dedicare alla propria integrità fisica e salute. L’adesione del pubblico a Reggio è alta".

‘Le parole della Melagrana’, ovvero cura, cultura e ricerca. Vuole dare per ognuna una spiegazione?

"Cura come sostegno, cultura come diffusione di una mentalità aperta alla dialettica vita-morte, e alle tante condizioni esistenziali, ricerca come approfondimento dei cambiamenti esistenziali nell’eventualità di una malattia oncologica. Spesso nella vita si incontra una sofferenza, un lutto, una separazione, una malattia non evitabile. Nessuno è indenne. Ci possiamo sentire vulnerabili e troppo esposti. Occorre attraversare questa condizione, non evitarla".

Ha appena definito il calendario di ‘Estate a casa Tromellini’. Primi incontri, 26 maggio alle 18, con lo storico dell’arte Massimo Mussini, 9 giugno Sandro Campani, 23 giugno Margherita Galeotti.

"Continuerò anche quest’anno gli eventi culturali a casa mia a Cortogno di Casina, per proporre riflessioni sui tanti temi che contribuiscono a migliorare la nostra vita".

C’è qualcosa che vuole dire alle donne che ricevono una diagnosi infausta, in particolare a quelle giovani?

"Con la malattia si deve affrontare un percorso per darsi un’opportunità di vita nonostante la malattia. Ma esiste una seconda guarigione, che passa attraverso un bilancio della propria esistenza. La vita con la malattia non è più come prima; ma spesso dopo può essere più autentica, più partecipata e più consapevole. Il gusto della vita non va perso: bisogna alimentare tutto ciò che può arricchirla: la curiosità in primis, l’ascolto di sé, la creatività di ognuno e coltivare poesia, letteratura, arte, musica, movimento, alimentazione".