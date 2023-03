La guerra ai bivacchi si fa anche coi ’Dacur’

La complessità della gestione della sicurezza in piazzale Marconi e le vie attorno non è solo legata ad una situazione abitativa alquanto complicata. Le criticità sono anche per ‘strada’ e attorno alla stazione storica.

Viale IV Novembre. Un punto nodale sono i portici di viale IV Novembre, in particolare davanti al Bar Marconi: "Rispondendo a varie segnalazioni e ad esposti dei comitati dei residenti, la cui interlocuzione per noi è fondamentale, perché rappresentando una fonte di conoscenza determinante – spiega il commissario capo Mariantonietta Murè -, abbiamo intensificato i controlli davanti al suddetto esercizio, dove venivano segnalati bivacchi e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state segnalate oltre 3.600 persone e sono stati elevati degli ordini di allontanamento. In presenza di una recidiva, ossia di un ritorno nella zona da cui un soggetto è stato allontanato, è facoltà del questore emettere il Dacur, il così detto ‘Daspo urbano’, ossia il divieto di accesso in alcune zone specifiche della città. La violazione di quest’ultimo, comporta una sanzione di carattere penale. Al momento i ‘Daspo’ sono circa 25". Problema spaccio. Nelle attività di controllo è stata coinvolta anche la squadra Mobile: "Di volta in volta ha compiuto ispezioni nell’area suddetta, anche avvalendosi dell’unità cinofila in forza alla Polizia locale – prosegue la dottoressa Murè -. Sono state denunciate in stato di libertà due persone, esequestrati 70 grammi lordi di cocaina rinvenuti in un’auto di proprietà di un italiano residente a Cadelbosco Sopra".

Esercizi commerciali nel mirino. Non sono esenti da controlli nemmeno gli esercizi commerciali: "Quello è un controllo che facciamo a 360 gradi – argomenta il comandante della Polizia locale, Stefano Poma – Una volta che andiamo, non lo facciamo solo a scopo di monitoraggio della clientela, ma, vista la particolarità degli esercizi in zona, ci presentiamo con il personale dell’Asl per una valutazione approfondita delle condizioni igieniche e la regolare conservazione dei prodotti in vendita, arrivando al sequestro degli stessi qualora emergano irregolarità".

Sicurezza notturna. Infine da dicembre è notevolmente aumentata la presenza delle forze dell’ordine, secondo un criterio di rotazione che coinvolge anche i carabinieri, nelle ore notturne, soprattutto dopo la protesta dei taxisti nei mesi scorsi. "Abbiamo una presenza fissa nella zona con i nostri distaccamenti in via Turri – sottolineano all’unisono Murè e Poma -. Ma i controlli si sono intensificati da quando inizia a far buio fino alle prime ore dell’alba". In questo contesto è importante anche il contributo della Polizia ferroviaria: "Abbiamo prolungato l’orario della turnazione del personale aggiungendo quello che va dalle 19 all’1 di notte – conclude il commissario Murè -. Aumentando ulteriormente la presenza della polizia anche all’interno della stazione storica".

Ni. Bo.