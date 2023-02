La guerra degli affitti mancanti "Proprietari sempre più spaventati Gli sfratti sono un vero incubo"

"Tra quelli che oggi manifestano contro i proprietari che non affittano ci sono anche quelli che facevano da ’scudo’ agli accessi degli ufficiali giudiziari per impedire fisicamente lo sfratto e che giustificavano le occupazioni abusive. Adesso si stupiscono se quei proprietari hanno qualche ritrosia ad affittare?"

Non usa giri di parole l’avvocato Annamaria Terenziani, presidente di Confedilizia, sulla spinosa questione degli affitti, scoppiata nei giorni scorsi sulle pagine del Carlino: "Sarebbe poi il caso che i manifestanti contro i proprietari si mettessero d’accordo: gli studenti accusano i proprietari di non volere affittare loro la casa, le famiglie si lamentano del fatto che i proprietari preferiscono gli studenti e alla fine, nell’evidente contraddizione, emerge addirittura che Reggio sarebbe diventata la città in cui si affitta solo ai turisti (fantasma)!"

La spiegazione di tutto questo, per Tereziani è semplice: "È evidentemente in corso un attacco ideologico che avrà un solo un effetto: aumentare il timore verso l’affitto". La verità, secondo Confedilizia è che: "Ci sono invece immobili che non sono in condizioni per poter essere affittati. Si tratta di immobili letteralmente distrutti da precedenti inquilini che necessiterebbero di importanti opere di ristrutturazione, oppure di immobili ereditati già in condizioni fatiscenti e che dunque sono solo nominalmente disponibili".

Soprattutto "chi ha vissuto il travagliato percorso dello sfratto, con tempi di esecuzione estremamente dilatati, spese condominiali impagate, canoni non riscossi e opere di ripristino più alte dei canoni percepiti, tasse pagate anche sui canoni non percepiti, impiega più tempo per decidersi a riaffittare un immobile – rincara la dose il presidente –. È doveroso sottolineare poi che non c’è nessuna disponibilità da parte del Comune durante gli sfratti. Gli assistenti sociali si limitano a richiedere lunghi rinvii e non si presentano mai per prendere in carico situazioni delicate come potrebbero essere quelle legate alla presenza di minori". Infine, viene rigettata al mittente qualsiasi accusa di discriminazione da parte dei proprietari: "L’unico è la capacità o meno, dimostrata sulla carta, di pagare un canone di locazione". Se quello non può essere pagato: "È ovvio che quella personafamiglia deve uscire dal mercato ‘privato’ e rivolgersi al mercato ‘pubblico’". A meno che il Comune non si ponga come garante: "All’articolo 1 della legge 431 del 1998, si evidenzia come gli enti locali possano stipulare, in qualità di conduttori, contratti locazione per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio".