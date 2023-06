La guerra delle firme sulla Ztl "È più sicuro". "No, muore il centro"

Continua la ’battaglia’ di opinioni riguardo la nuova Ztl. E la città è spaccata tra il ’sì’ e il ’no’. Un’altra raccolta firme è stata lanciata infatti da Fiab-Tuttinbici e Wwf, ovviamente favorevoli all’estensione della zona a traffico limitato in via Santo Stefano e Corso Garibaldi. Ma sono tanti anche i comitati contrari. I commercianti che lavorano in centro si sono schierati sul fronte del ’no’, mentre un gruppo di residenti di via Santo Stefano ha risposto con una petizione per il ’sì’. In quella zona ci sono negozi e scuole, non si potrebbe più accedere con l’auto e i parcheggi presenti sono molto lontani, dicono i primi. Ma così si abolirebbe il parcheggio selvaggio in doppia fila, e scaricando i figli sui viali si tratterebbe di una passeggiata di pochi minuti, rispondono i secondi.

Ormai della questione se ne parla da settimane e anche chi non ha partecipato a proteste e petizioni ha le idee chiare sulla faccenda. Come i tre amici Antonio, Michele e Antonio che, durante il loro ritrovo al mercato del venerdì, discutono della vicenda: "Io sono contro – chiarisce Antonio Quintino – Quella prima che essere centro è una zona di passaggio".

Aggiunge rivolto agli altri: "Mia moglie non cammina bene, per me è comodo accompagnarla vicino al centro con la macchina per farle fare i suoi giri, diventerebbe impossibile se chiudono". I compagni Michele Abbruzzese e Antonio De Luca contestano: "A noi l’ampliamento non disturba, capiamo i problemi che crea, ma renderebbe il centro più tranquillo".

Altri la pensano come loro, come Giulia Di Gaeta e Claudia De Angelis, mamma e figlia: "Noi siamo d’accordo, il centro sarebbe più sicuro".

"Io abito in centro, ma ho diversi amici che vengono per lavoro e parcheggiano davvero lontano a dei costi assurdi - continua Giulia - Se i prezzi fossero più bassi o si offrisse un servizio di autobus specifico ci sarebbero meno problemi".

Tanta preoccupazione proveniente dagli stand del mercato dove i proprietari si esprimono a sostegno dei colleghi negozianti.

"Si crea un disagio per chi viene a lavorare tutti i giorni - dicono Marco Corradi e Francesca Gualdi, due venditori di Bibbiano- Noi non siamo direttamente coinvolti ma chiudere ancora non risolve il problema".

Anche il commerciante Daniele Prandi dichiara: "Sono fortemente contro, la gente deve poter liberamente circolare. Bisogna fare come a Parma che la sera è aperta, infatti è pieno di gente".

Conclude: "Il nostro centro è sempre più vuoto e a rimetterci per primi sono gestori e negozianti".

Veronica Barba