La guerra di bandiere: "Sul nostro municipio niente Israele o Palestina. Solo quella della pace"

Esporre la bandiera di Israele (o anche quella della Palestina) sul municipio? "No, sul palazzo del Comune da oltre vent’anni c’è quella della pace in cui è racchiuso lo spirito che serve per affrontare le grandi questioni che a livello globale continuano a far nascere contesti di guerra. Auspico che entrambi i popoli, israeliani e palestinesi, possano ottenere il riconoscimento di un principio di autodeterminazione". Il sindaco di Reggio, Luca Vecchi risponde alle proposte lanciate nei sit-in pro Israele e pro Palestina in città, così come sul Carlino (lo ha scritto l’ex parlamentare Mauro Del Bue giorni fa). "Vent’anni fa Reggio prese le distanze dal concetto di guerra preventiva – chiosa il primo cittadino – Ho dichiarato fin dalla prima ora, e lo ribadisco, la più ferma condanna verso Hamas perché siamo inorriditi da un attacco mostruoso contro Israele che ha colpito e ucciso vittime innocenti, donne, giovani, bambini. Israele ha diritto ad esprimere una legittima difesa come ha chiaramente espresso anche Papa Francesco. Ma siamo preoccupati per il rischio di una escalation militare che può portare ad un numero imprevedibile di vittime civili e auspichiamo che la comunità internazionale si adoperi conseguentemente. Siamo stati di recente in Palestina per chiudere un gemellaggio costruito in oltre vent’anni di scambi, di dialogo , di confronto. Resto convinto che anche le città, nella loro autonoma dimensione possano essere motori fondamentali della ricerca della pace. Ho percepito in quei giorni uno stato altissimo di tensione reciproca, talvolta la perdita di speranza, d’altra un autentico odio".

Infine Vecchi conclude: "C’è qualcosa di profondo che attraversa la questione israeliano palestinese che non può essere sottovalutato. Tutti nel mondo dovrebbero chiedersi come aiutare la pace. Come garantire ad Israele di poter vivere in libertà e sicurezza senza il timore di essere annientata. Come il popolo palestinese, e non il terrorismo di Hamas, possa aspirare ad ottenere il riconoscimento di un principio di autodeterminazione per vivere in pace nella propria terra. Come il dialogo può superare l’odio".

dan. p.