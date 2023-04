La guerra nell’aria e il lancio ad alta quota La nipote riscopre la storia del nonno aviatore

Era l’inferno della guerra, in cielo e in terra. Un affresco di dolore e distruzione sottolineato molto tempo dopo anche da una storia che riguarda la nostra città. E’ quella di Marcos Eduardo Coelho de Magalhaes, aviatore brasiliano classe 1922 in forza agli Alleati. Gli imprevedibili percorsi del destino si riannodano quasi 80 anni dopo, quando la nipote, Tatiana, decide di fare visita a quella cittadina di cui aveva sentito parlare in famiglia, oltre oceano. "Ero a Bologna a trovare alcuni amici e quando ho sentito che Reggio era vicina, ho deciso di visitarla, sperando di trovare documenti su mio nonno. In famiglia si raccontava della guerra. Il nonno parlava di Reggio e di come il suo aereo venne colpito. Si paracadutò, si procurò fratture alle gambe, venne ricoverato", racconta. Ci attiviamo per aiutare la ragazza a trovare informazioni del congiunto, che volava sulla Pianura Padana nei giorni in cui gli Alleati avanzavano verso Reggio e i tedeschi ripiegavano verso il Po e il Brennero. Una telefonata al nostro consulente Michele Becchi. "Era il 22 aprile 1945, il tenente Coelho era in missione. Aveva nel mirino una colonna tedesca nei pressi del ponte del Secchia tra Veggia e Sassuolo. Apparteneva al contingente brasiliano in forza all’aviazione alleata e pilotava un Republic P-47 Thunderbolth. Durante l’azione venne colpito, riuscì a lanciarsi", spiega Michele Becchi, studioso della 2ª Guerra mondiale e autore del libro "22.000 bombe su Reggio" con Amos Conti. Attiviamo il viva-voce. Traduciamo, Tatiana si commuove. "I militi fascisti pensarono fosse un italiano passato agli Alleati e lo minacciarono di morte. Intervenne il maresciallo Schmidt, che comandava la batteria che lo aveva centrato. Coelho nel paracadutarsi si era procurato fratture alle gambe, fu ricoverato all’ospedale di Reggio. Ormai i tedeschi stavano abbandonando la città, il capitano medico della struttura gli lasciò il controllo dell’ospedale, forse per evitare ritorsioni sui soldati tedeschi ricoverati che non potevano essere trasportati, sperando nella riconoscenza di Coelho". Prossimo passo la biblioteca, per individuare il libro di Becchi e Conti dove si accenna alla sorte di Coelho. Un’altra telefonata per annullare il muro alzato dai decenni. Francesca alla Panizzi individua il volume per la nipote. Le mani di Tatiana scorrono le pagine: ecco un giovane aviatore, che dalla foto sembra restituirci lo sguardo. "Sono molto felice, emozionata. Speravo trovare notizie del nonno, ma è molto più di quanto mi aspettassi", afferma Tatiana. E solleva una manica. Sull’avambraccio ha il tatuaggio di un aereo per ricordare il congiunto. Nel dopoguerra Coeho de Magalhaes, decorato, ha lavorato nell’aviazione militare. Sposato con Dirce, ha avuto quattro figli. Si è spento nel 2002. Ottant’anni dopo è come se quell’aereo avesse di nuovo sorvolato la città. Ma stavolta le armi hanno taciuto.

Massimo Tassi