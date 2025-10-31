La Jovi Taneto sul parquet di Parma

Weekend di volley spalmato su tre giornate, ma in particolare su stasera e domani, con sei gare oggi, quattro di Serie D maschile e due di D femminile. Per la D femminile, girone A, la Jovi Taneto (0) gioca alle 21,30 sul parquet dello Sport Club Parma (3). Nel girone B, invece, ecco di scena alle 21 la Vaneton Fortlan Dibi Mentani (1) ad ospitare alla palestra Pertini la formazione di Montale (0). Punti importanti da cogliere subito. Praticamente tutta anticipata la Serie D maschile. Nel girone A, a Montecavolo, si gioca Terre Matildiche-Collecchio alle 20,45 con i primi ancora a 0 e gli ospiti a 3. Pallavolo Parma (3)-Pieve Volley (6) con fischio d’inizio alle 21, Gazze Cavriago (3)-Caorso (6) alle 21,30 alla Palestra Rodari. Si gioca anche nel girone B con Fabbrico (8) a Cavezzo (5) dalle 21,15. Proprio quest’ultima gara potrà dire qualcosa sulle ambizioni di Fabbrico, oggi capolista. Tra i provvedimenti disciplinari, sanzione di 30 euro al Volley Scandiano, in quanto propri sostenitori ’disturbavano la gara con strumenti acustici’.