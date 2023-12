"La lavatrice scarica dalla grondaia in cortile"

La lavatrice che scarica dalla grondaia direttamente nel cortile intasando i tombini, classi ricavate nei corridoi e la l’elettricità che salta una settimana sì e l’altra pure. La lista stilata dai genitori degli alunni della scuola primaria Ghiarda è lunga. A farsi loro portavoce è Federica Medici: "Le "poz-zanghere-laghi" che si creano quando piove e che impediscono l’accesso al cortile della scuola – elenca – panchine e tavoli rotti e non ripristinati, la presenza di fango e non di un giardino o parco per "ammortizzare" le due ore di inter-mensa che devono essere garantite per i bambini". E ancora: "Mancanza di uscite di sicurezza, scale metalliche scivolose e pericolose che hanno causato vari infortuni". "Vedere un degrado del genere non è ammissibile" chiosa, così come non è accettabile sentir parlare "di eventuali lavori che dovrebbero iniziare non prima del 2027". "A gennaio incon-treremo il consiglio di istituto per presentare il progetto della nuova mensa scolastica, finanziato da fondi Pnrr – risponde l’assessora all’educazione, Raffaella Curioni –. La nuova mensa verrà realiz-zata nel cortile che sarà quindi tutto riqualificato. Confidiamo in quella occasione di poter svolgere anche altre manutenzioni per la riqualificazione complessiva del plesso di Ghiarda".

g. ben.