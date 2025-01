La lectio di de Pascale: "Porto con me l’orgoglio di Giuseppe Compagnoni"

"Porto con me l’orgoglio di Giuseppe Compagnoni, originario di Lugo, della mia Romagna, che quel 7 gennaio 1797 nella Sala del Tricolore si alzò in piedi e fece la proposta di istituire i colori della nostra bandiera". Parla a braccio Michele de Pascale, l’unico tra gli intervenuti a non leggere sul palco del Valli. Una ‘lectio d’onore’ onorata in toto, dimostrando grande arte oratoria (priva di plurale maiestatis su proclami di cosa è stato fatto o cosa verrà realizzato in Regione), conoscenza storica, ma soprattutto passione. Il governatore dell’Emilia-Romagna non sfigura affatto e non fa rimpiangere l’assenza – quantomeno nel merito – di un alto rappresentante dello Stato come meriterebbe la festa del Tricolore. Anzi, il suo discorso avrebbe meritato ben più ampia platea di quella a metà riservata ad invito e a poche scuole (che invece dovrebbe affollare il Municipale ben più che i loggioni più alti).

"Per me è la prima volta che partecipo a questa cerimonia – ha detto de Pascale – Per noi come regione è un orgoglio essere custodi di un simbolo immortale che identifica l’Italia in tutto il mondo: la nostra bandiera incarna quei principi di libertà, democrazia, solidarietà e pace dei quali abbiamo bisogno, oggi più di prima". De Pascale non ha mancato di lanciare anche messaggi politici, riaccendendo un annoso dibattito – a maggior ragione ieri, vista la presenza degli sportivi Yassin Bouih e Ana Maria Vitelaru, che seppur di origini straniere, difendono i nostri colori nelle loro discipline sportive – ossia quello dello Ius Soli. "Le ragioni che hanno portato alla scelta dei valori della bandiera – fraternità, uguaglianza e libertà – devono farci approcciare al diritto di essere italiani di chiunque nasca in questo Paese perché il Tricolore è di tutti e di chiunque lo ami". Un pensiero condivisibile o meno, ma espresso con eleganza e senza stoccate polemiche dal presidente della Regione. E soprattutto a margine del discorso al Municipale, come a non voler mescolare la politica con un momento così solenne.

Prima di lui sul palco del Municipale è toccato al sindaco di Reggio, Marco Massari. Nella sua prima festa del Tricolore ha lanciato anche un appello di caratura internazionale: "Giornalisti e operatori dell’informazione sono fondamentali per la democrazia e devono poter sempre lavorare nella massima libertà. Così come deve essere liberata Cecilia Sala", la giornalista de La Stampa arresta e incarcerata in Iran nei giorni scorsi. "Vorremmo che tutti oggi portassero a casa onore gioia, orgoglio e responsabilità di essere italiani – ha concluso poi – Il Tricolore non è nato per caso, 228 anni fa ha incarnato i principi di giustizia, uguaglianza, libertà e fratellanza, rappresentando anche lo spirito della liberazione, pagata a caro prezzo, dal nazifascismo di cui festeggiamo quest’anno l’80° anniversario".

dan. p.