La lectio di Mauro: "Questo simbolo nacque dalla volontà popolare"

"Un Paese rincorre un simbolo quando ha preso coscienza di sé, non prima. E la bandiera in questo è puro significato: nasce per essere riconosciuta e per trasmettere un senso dell’insieme". È un passaggio del prezioso intervento di Ezio Mauro, giornalista ed ex direttore de La Stampa (1992-1996) e di Repubblica (1996-2016), che ieri ha ripercorso la nascita del Tricolore. Una lectio magistralis per cogliere non solo i momenti storici di quanto avvenuto 227 anni fa, ma soprattutto quelli che hanno segnato la società pubblica, il suo risveglio morale e culturale. "Fu un compimento e un inizio – ha detto Mauro –. Il primo atto formale della nostra storia, che è continuata tra progressi e crisi ricorrenti". La bandiera però "non è nata dal caso o dal caos – ha continuato – ma dalla volontà popolare, dalla libertà del popolo, unita alla strategia di Napoleone. Fu lui stesso a dirlo: rimase sorpreso da quell’entusiasmo, da quel patriottismo". Gli stessi ideali che il 7 gennaio 1797 portarono alla proposta, avanzata da Giuseppe Compagnoni, di adottare la bandiera tricolore come simbolo della repubblica Cispadana. "Come dovremmo chiamare – chiede quindi Mauro – quell’energia, forse inconsapevole? Quanti luoghi oggi la ospitano ancora? Dov’è, in definitiva, il deposito culturale della nostra Repubblica?". "È qui, siamo noi – è la risposta –. È la città la dimensione civica in cui si ritrova il sentimento di comunità, per quanto oggi possa essere un po’ indebolito. È nella piazza, nella democrazia delle piccole cose". Oggi, nel 2024, "il Tricolore arriva a restituire un senso di Patria", una "ferma rappresentazione dell’unità" come definita da Mauro. Ferma, ma non statica: "Mentre la vicenda nazionale si compie, trasformandosi, il Tricolore resta il simbolo dello sviluppo della nostra identità storica".