La Lega critica. Legambiente e l’Autorità del Po

"E’ bastata una minima apertura dell’assessore regionale all’agricoltura, Alessio Mammi, a favore di una velocizzazione degli studi di prefattibilità della Diga di Vetto, a far venire a galla la pregiudiziale politica di chi è comunque contro questo progetto, cioè Legambiente e, in una certa misura, anche l’Autorità di bacino del Po".

Lo ha detto il consigliere regionale della Lega, Emiliano Occhi, ammettendo la preoccupazione della Lega circa il sospetto, "qualunque sarà l’esito degli studi in corso, di una sottostante volontà politica opposta alla realizzazione dell’invaso".

Per questa ragione l’esponente della Lega ritiene che sarebbe utile uscire dai condizionamenti politici per evitare il rischio di un esito comunque al ribasso che finirebbe per non tenere nel dovuto conto le esigenze idriche del territorio.