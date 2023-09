La Lega ha la carta Fiorini. Salati: "È ora di cambiare"

C’è un’altra carta nel mazzo del centrodestra. Una carta che potrebbero giocarsi in casa Lega: quella di Benedetta Fiorini, 47 anni, laureata in Scienze della comunicazione, ex esponente di Forza Italia, poi passata tra le fila dei leghisti, membro dal 2018 al 2022 del parlamento come deputata di Salvini.

Attualmente è responsabile degli enti locali per la Lega e si occupa di relazioni istituzionali fra l’Emilia e Roma.

Negli ambienti del centrodestra in molti le stanno chiedendo di scendere in campo come candidato sindaco alle prossime elezioni, ma lei non si è ancora espressa in attesa che la decisione venga presa dai vertici del partito.

Di sicuro, anche Roberto Salati, segretario provinciale della Lega non lo ha mai nascosto: "Ci piacerebbe una donna" come candidata per le prossime amministrative. Ma oggi non si sbilancia.

Per il momento – spiega Salati – "stiamo facendo delle valutazioni, non tanto sul nome della persona (che non è passato dalle segreterie), ma sui temi. Siamo già in movimento da tempo sul profilo migliore, ma di certo ne facciamo un discorso di squadra. Dobbiamo cercare di capire, secondo le nostre esigenze, quale figura rappresenta l’idea di città che abbiamo noi, molto lontana dagli ultimi 80 anni di amministrazione unica".

Secondo Salati serve un "imprinting completamente nuovo, dove non c’è mai stata alternanza. Serve un progetto di città puntando su cose che al momento mancano. Non c’è attrattività e ne risentono il commercio, il turismo, la condizione economica della città stessa".

Al lavoro su tutto il territorio provinciale ("ci saranno 31 Comuni al voto, è un lavoro immane") le segreterie dei vari partiti sono in marcia per trovare una quadra comune. Da sciogliere anche il nodo del congresso di Fratelli d’Italia entro Natale (partito che vede Alessandro Aragona coordinatore provinciale).

La scorsa tornata l’outsider Roberto Salati raggiunse lo storico risultato di portare il centro-sinistra al ballottaggio per la prima volta in città.

"Ora i tempi sono cambiati parecchio – chiosa Salati –, non fa più paura come prima lo schierarsi contro l’amministrazione. Stavolta andiamo per vincere al primo turno, non sicuramente per ripetere un ballottaggio".

b. s.