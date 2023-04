La legna prende fuoco e incendia il garage di un’abitazione

Vigili del fuoco al lavoro, nel primo pomeriggio di ieri, nel garage di una abitazione di via Petrarca, nel centro abitato di Castelnovo Sotto.

La squadra del 115 arrivata dal distaccamento di Sant’Ilario è stata chiamata sul posto per domare le fiamme che erano divampate in una catasta di legna, che era appunto nel garage dell’abitazione. Pare che alla base del rogo vi siano delle braci, inavvertitamente lasciate ancora accese vicino alla legna, dopo una grigliata che era stata predisposta per il pranzo. Alla vista del fumo è stato dato l’allarme al 115. I danni sembrano essere limitati all’azione del fumo su alcune pareti dell’immobile, ma senza intaccare la parte strutturale del garage e del restante edificio.