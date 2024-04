La lenta fine di Silk-Faw. Lascia pure il ceo Lamorte

Come una nave che affonda lentamente. Non c’è rimasto più nessuno in Silk-Faw che di fatto ora è una scatola vuota, senza dipendenti nè manager e neppure un amministratore delegato; si è dimesso da pochi giorni infatti il ceo Giovanni Lamorte. "Non vedevo più margini per lavorare", si è limitato a dire al Carlino, il dirigente piemontese che vanta anche crediti come diversi stipendi arretrati.

Un’inesorabile lenta agonia quella della joint-venture sino-americana che aveva promesso di insediarsi con un megagalattico stabilimento a Gavassa per costruire le supercar elettriche di lusso sportive. Dopo i proclami in pompa magna, non ha mai neppure ottemperato al rogito per acquistare il terreno dove doveva sorgere il polo produttivo con un investimento – dicevano – da un miliardo di euro. Poi, i mancati pagamenti ai fornitori, l’addio dei top manager e il fuggi fuggi dei lavoratori hanno decretato la fine di un sogno mai nemmeno cominciato.

Ciò che resta ora sono i procedimenti giudiziari. Un’inchiesta ancora aperta per tentata truffa aggravata dopo aver chiesto fondi Pnrr e una composizione negoziale della crisi in corso al tribunale fallimentare di Reggio. Per quest’ultima, la proprietà americana aveva presentato un piano di rilancio grazie anche a fondi degli sceicchi degli Emirati Arabi, che però non sono mai arrivati. I termini per decretare la liquidazione sarebbero già scaduti, ma il commissario sta prorogando le date per permettere di pagare i creditori. In primis gli ex dipendenti: 36 su 53 hanno ottenuto ciò che gli spettava. L’azienda ha promesso di mantenere almeno questi impegni con l’obiettivo di chiudere la società senza macchie, seppur quella d’immagine resterà...

dan. p.