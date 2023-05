La Lepido Youth Orchestra suona per i bimbi in Pediatria

Musica, speranza di buona salute e solidarietà, oggi alle 18 nel piazzale antistante l’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio, per un tradizionale concerto che vede protagonisti novanta giovani studenti dei percorsi a indirizzo musicale dell’istituto Marco Emilio Lepido di Reggio. E’ la Lepido Youth Orchestra che si esibisce per i piccoli ricoverati della Pediatria locale, accanto alla futura sede del Mire, l’ospedale della donna e del bambino. I giovani musicisti sono coordinati dai docenti Marianna Ferlenghi, Paolo Testi, Andrea Corradi, Sergio Cattolico, con il coro diretto da Eleonora Incerti. Il repertorio prevede sigle famose dei cartoni animati degli anni Ottanta e Novanta. Al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza, invece, stasera alle 21 viene proiettato "Daisies. Le margheritine", una metafora della distruttività della natura umana applicata alla civiltà moderna e al sistema comunista. Un film che è stato realizzato nella Repubblica Ceca, proposto in versione originale con sottotitoli in italiano. Esponente della nuova onda cecoslovacca, la regista Vera Chytilová firma una satira sociale irriverente e grottesca, radicale anche nella forma.

• Stasera alle 21 alla sede di via Campo Marzio della Associazione Archeosofica di Reggio, proseguono gli incontri sui "Simboli della rivelazione", per l’occasione sul tema "Il linguaggio della Kabbala".

• Alle 15,30 di oggi proseguono le "Passeggiate storiche" della Luc, la Libera Università del Crostolo, con ritrovo al Tecnopolo di piazzale Europa, per un percorso a Santa Croce e alle ex Officine Reggiane, a cura di Michele Bellelli.

• A Rio Saliceto prosegue la fiera di maggio con luna park, animazioni e una mostra artistica allestita al centro Delfino di via XX Settembre.

Antonio Lecci