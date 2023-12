La ’Lettera d’amore’ di Jacopo ’Mino’ Minardi

Nuova hit sotto l’albero di Natale per Jacopo ’Mino’ Minardi, cantante ventottenne emergente di Barco. È uscito, infatti, da pochi giorni sui maggiori distributori di musica digitale, il nuovo singolo ’Lettera d’amore’, un brano che conferma il filone artistico del cantautore bibbianese, trattando tematiche romantiche.

La canzone descrive un amore visto dall’esterno, ponendo l’accento su un rapporto in cui l’insofferenza porta al massimo grado di stanchezza che può sancire la fine di un rapporto amoroso. "La struttura del brano - racconta Mino - è di tipo narrativo, le prime strofe ricordano i bei momenti, quelli dell’innamoramento iniziale, fino ad arrivare nel pre-inciso ad avere la sensazione di stanchezza. Il rapporto è osservato dall’esterno e narrato in un passato quasi remoto, in cui l’amata o l’amato scrivono una lettera d’amore, dove ricordano il periodo di debolezza e di insofferenza. Il ritornello sfocia in un’apertura musicale con archi e ritmica, dove si esplicita il significato del testo: "una lettera d’amore, forse scritta con il cuore, ma tu sai ormai l’inchiostro è lontano da quel mostro che ti avvelenava il cuore e si chiude con una spazialità che si dilata in un passato ancora più remoto". Il brano è arrangiato da Alessandro Peretto, amico e compagno di percorso del giovane cantautore di Barco, mentre il mix e il master è stato svolto da Andrea Fontanesi di Vox Recording, che aiuta a trasmettere il messaggio della canzone, riuscendo a dare la giusta sensazione di intimità e di romanticismo al brano stesso.