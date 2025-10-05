La lettera del sindaco: "Doposcuola chiuso, siamo rammaricati"

"Abbiamo fatto pagare l’Imu al Pd per il Parco San Rocco, allo stesso modo la chiediamo alla Parrocchia. Siamo collaborativi ma rigorosi con tutti". Così il sindaco Marcello Moretti in una lunghissima lettera aperta si rivolge a don Fernando Borciani. E ribadisce che per avere i 60mila euro di arretrati ricorrerà in Cassazione: "Non possiamo fermarci al giudizio del secondo grado, pena il rischio di essere accusati di danno erariale. La legge ci obbliga ad arrivare fino all’ultimo grado di giudizio". Al sacerdote chiede di riaprire gli spazi oggetto di contesa: "La legge non vi impone di chiudere gli spazi al teatro e alle squadre sportive. Riaprire le porte almeno in attesa che troviamo spazi alternativi, sarebbe una maniera conciliante di affrontare una situazione senza far pagare il costo del confronto ai cittadini". E aggiunge: "Siamo rammaricati che hai deciso di sospendere unilateralmente anche la collaborazione per il doposcuola di Calerno che nulla aveva a che vedere con questa situazione; un servizio richiestissimo di cui le famiglie hanno bisogno e che ora, se partirà, sconterà sicuramente un significativo ritardo". Poi sottolinea: "Accusi il Comune di avere un atteggiamento vessatorio dopo il colloquio" di venerdì "nel quale, nonostante alcuni toni dei tuoi collaboratori e una sfiducia preventiva il Comune (culminata addirittura nella richiesta di registrare l’incontro) e riferimenti poco opportuni alla campagna elettorale, mi sembrava che avessimo lasciato le porte aperte alla ricerca di trovare soluzioni condivise. Se avessimo atteggiamenti vessatori non avremmo tante altre intese: scuole, contributi e collaborazioni con i circoli Anspi, altri servizi attivi con soddisfazione di Comune, Parrocchia, comunità".

f.c.