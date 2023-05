La lettera dell’Istituzione Nidi "Criticità nel reclutare personale Servono nuovi bandi di concorso"

di Daniele Petrone

Difficoltà di reperire personale, l’appello per indire nuovi concorsi e pure le scuse. Tutto in un’accorata lettera inviata a scuole e nidi d’infanzia dall’Istituzione, firmata dal direttore Nando Rinaldi e dalla presidente Gigliola Venturini. Con l’obiettivo di fare chiarezza attorno al rischio di esternalizzazioni in alcune scuole reggiane, nella terra degli asili più belli del mondo e del Reggio Approach, da sempre nostro fiore all’occhiello. Tagli necessari perché il Comune, entro fine anno, deve rientrare dallo sforamento – di circa 600mila euro – del budget per il personale, pena il blocco delle assunzioni. Il Comune avrebbe intenzioni di affidare in appalto esterno a cooperative, i servizi di due scuole che – stando alle indiscrezioni – sarebbero la Rivieri di via Balzac e la Prampolini di Pratofontana. "Le ipotesi intorno alla riorganizzazione delle due istituzioni citate dal Carlino, nelle quali da alcuni anni convive una gestione mista – scrivono Rinaldi e Venturini nella lettera alle scuole – era eventualmente dettata dall’intenzione di unificarne la gestione, anche alla luce di un rapporto positivo con altri soggetti del sistema pubblico integrato".

Nel documento, i vertici dell’Istituzione Nidi e Scuole d’Infanzia analizzano il momento: "La criticità che stiamo attraversando richiederà approfondimenti su aspetti normativi, amministrativi e di contesto nazionale, che si sono riverberati sul Comune e sull’Istituzione. La presa incarico di queste criticità per rientrare nel tetto di spesa del tempo determinato, ci ha portato ad esaminare un ventaglio di ipotesi ancora aperte alla valutazione, che garantissero l’uscita dall’emergenza e la futura tenuta; ipotesi, che pur nella consapevolezza di necessari sacrifici, mantenessero saldo il presidio dell’identità dei nostri servizi. La delicatezza e la variabilità delle possibili scelte non consentiva, anche nel rispetto delle relazioni coi sindacati, una discussione pubblica. È invece probabile, e di questo ci scusiamo, che le nostre comunità educative dovessero avere piena consapevolezza delle criticità in corso, e forse questo non è avvenuto, ma ci sentiamo di dire che il nostro agire è stato dettato dal desiderio di operare scelte che ci evitassero di incorrere negli anni futuri nelle medesime criticità, riaprendo al contrario alla possibilità di recuperare servizi che attualmente non riusciamo a gestire in forma diretta come il tempo prolungato".

E ancora: "L’elemento centrale è la difficoltà del reclutamento del personale e la piena copertura del nostro organico. Nel 2022, è stata indetta una selezione finalizzata alla stabilizzazione del personale già assunto a tempo determinato, che non ha però portato i risultati sperati. Stiamo partecipando, in convenzione con il Comune di Modena e in cui due pedagogiste dell’Istituzione saranno nominate come componenti esperte nelle rispettive commissioni di valutazione, ai due concorsi pubblicati tra febbraio e marzo 2023, per il profilo di insegnante di scuola d’infanzia di cui 15 posti riservati al nostro Comune, e per educatore d’infanzia, alla cui graduatoria potremmo attingere per future assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, siamo fermamente decisi a sollecitare l’indizione di nuovi concorsi nel 2024 per i profili professionali previsti dalla pianta organica".