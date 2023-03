La lezione-concerto di Ferrari dedicata a Rachmaninov

Dopo la prima lezione concerto dedicata a Bach, ecco il secondo appuntamento con il pianista e ricercatore musicale Emanuele Ferrari, questo pomeriggio alle 18 ospite del Teatro Cavallerizza. Il tema dell’incontro è "Il fuoco e la cenere. Rachmaninov: Momento Musicale Opera 16 numero 1 in si bemolle minore". Nel primo Momento Musicale di Rachmaninov la capacità della musica di parlare al cuore è trasformata in una vera e propria liturgia delle emozioni, all’incrocio tra la sfera del sacro, del visionario e del primitivo. Questo pezzo misterioso e avvincente sembra quasi anticipare le intuizioni del filosofo Jean-Paul Sartre, che pochi anni dopo avrebbe descritto le emozioni come una sopravvivenza, nell’uomo moderno, di un modo di sentire il mondo ancora legato alla magia. Posto unico 8 euro. Info: www.iteatri.re.it oppure 0522458811