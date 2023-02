Stasera alle 21 in occasione del Giorno del Ricordo, il Centro culturale Zavattini di Luzzara e l’Anpi locale propongono un incontro con la storica Alessandra Kersevan, dal titolo "La più complessa vicenda del confine orientale". Kersevan è una ricercatrice che da anni si dedica allo studio della storia del Novecento di quell’area. Nel 1995 ha pubblicato "Porzûs. Dialoghi sopra un processo da rifare", studio su una delle più controverse vicende della Resistenza italiana; nel 2003 ha svolto per conto del Comune di Gonars una ricerca sul campo di concentramento istituito in quel paese del Friuli. Nel 2005 è stata autrice del documentario "The Gonars Memorial 1942-1943: il simbolo della memoria italiana perduta". È coordinatrice della collana "Resistenzastorica" delle edizioni Kappa Vu. Ingresso libero. Informazioni: tel. 0522-977612.