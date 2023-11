La lezione dell’olimpionico

Successo per la "lezione" del campione di judo Pino Maddaloni, ospite ieri mattina al palasport di Guastalla per incontrare un folto gruppo di studenti dell’istituto Russell, grazie a un evento organizzato dalla stessa scuola con Comune e società Kyoto Center. Un incontro su "Sport, scuola e legalità", che ha visto l’ex campione europeo e olimpionico parlare ai giovani dell’importante dello sport anche come crescita e come elemento per restare lontano dai "pericoli della strada". "Anche il bullismo si può combattere con lo sport, capace di impegnare i giovani in attività positive, utili, che servono anche nella crescita per il futuro". Maddaloni, ora portacolori delle Fiamme Oro, ha inoltre risposto alle varie domande degli studenti, raccontando pure simpatici aneddoti legati alla sua straordinaria carriera sportiva.