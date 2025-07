La lezione di Alex Langer che unì pace ed ecologia

Se c’è un momento in cui si sente la mancanza di una figura necessaria, in senso etico, come quella di Alex Langer, è proprio questo, "mentre stanno saltando i principi del diritto internazionale e assistiamo con orrore a nuove forme di genocidio", osserva Roberto Neulichedl, assessore alla Tutela Ambientale, nel presentare ‘Una settimana con Alexander Langer’. Un programma di iniziative dedicate a una delle voci più originali dell’ambientalismo e del pacifismo europei, che proseguirà con ulteriori progetti fino a febbraio 2026, per gli ottant’anni della nascita. "La causa della pace non è più separabile da quella dell’ecologia, dalla salvaguardia della natura, della giustizia e dalla solidarietà tra i popoli", diceva Langer (1946-1995) con lungimiranza, vedendo in anticipo la sofferenza inflitta dall’uomo al pianeta e le conseguenze catastrofiche delle guerre nella psiche e nei corpi delle persone. Parole che faranno da guida agli eventi di questa settimana, promossi dal Comitato Alex, insieme a Fondazione A. L. Stiftung e Comune di Reggio. Un’attualità di pensiero che diffonde una cultura della non inevitabilità della guerra e della disuguaglianza, in primis delle vite infantili.

Il programma si apre giovedì 3 luglio alle 18, al Catomes Tot, con la presentazione del libro di Alessandro Raveggi ‘Continuate in ciò che è giusto. Storia di Alexander Langer’. L’autore dialogherà con assessore Neulichedl, Pinuccia Montanari dell’Eco-Istituto di Reggio e Genova e Lorenzo Capitani, di Libera Università Popolare. Sabato 5 luglio al Giardino Langer si terrà un momento di meditazione sulle teorie di Langer, a cura di Capitani e del botanico Ugo Pellini.

Seguono letture dalla ‘Lettera a San Cristoforo’ di Alex Langer, con Monica Incerti Pregreffi e Franco Ferrari. Voce e chitarra di Tiziano Bellelli proporranno suggestioni per l’ambiente e la pace. "I giovani sono particolarmente ricettivi ai temi di Alex, e questo programma, fortemente voluto dall’ Amministrazione, deriva dal suo essere emblematicamente attuale", spiega l’assessore Neulichedl. Fu Langer a coordinare nel ’92 proprio a Reggio il convegno ‘Est modus in rebus’, di cui è stato possibile recuperare la documentazione audio e che renderemo fruibile in una veste rinnovata", aggiunge Capitani.