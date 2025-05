La lezione di Arianna Rivi

Arianna Rivi, pedagogista e formatrice ludica, ci ha raccontato il suo punto di vista sul tema dei giochi da tavolo come strumento educativo: "Il gioco è altro rispetto alla realtà e questo consente a chi gioca di mettere alla prova se stesso senza il timore di ripercussioni di alcun genere, in un ambiente sicuro, all’interno di un sistema di regole, in compagnia e divertendosi. Quando giochiamo cerchiamo di dare il meglio di noi, alleniamo tante competenze (logiche, narrative, relazionali), impariamo a rimanere concentrati, a rispettare gli altri, a competere e a collaborare, ad ascoltare le nostre emozioni e a distinguere il risultato della partita (che è una prestazione, come può essere un voto) dal nostro valore come persona. Inserire questa attività tra le proposte laboratoriali a scuola credo che possa essere davvero una ricchezza".