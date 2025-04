La lezione di Cazzullo sulla Resistenza

Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera, il 25 Aprile sarà a Cavriago al Cinema 900 per tenere una lectio dal titolo "La Resistenza di tutti" (ore 16, per info e biglietti: 0522/372015).

È uno degli eventi con cui il paese, medaglia di bronzo al valor militare, ricorderà i suoi caduti e celebrerà l'80° della Liberazione. Chi passeggia nel giardino poetico del Multiplo già da ieri può leggere testi a tema. Giovedì 24 un corteo partirà alle 17 dal Cimitero e arriverà alle 18 al cippo Paverazzi a Barco (via Piave) per ricordare la Battaglia di Villa Aiola del 24 aprile 1945. Il 25 dopo la messa (ore 8.30), alle 9.30 partirà da Piazza Zanti la Biciclettata Resistente, lungo i luoghi della memoria. Dalle 11.15 in piazza, musica, discorsi e aperitivo.