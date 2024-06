La lezione di Vecchi a Tarquini: "Non sa perdere, faccia autocritica"

"Il grande giornalista sportivo Gianni Mura diceva sempre: ‘Corri per vincere, ma se perdi fallo con stile’. In tutta franchezza Tarquini ha avuto un’inaspettata e deludente caduta...". Non le manda a dire l’ormai ex sindaco Luca Vecchi (in foto con Massari) che replica a tono a Giovanni Tarquini, il grande sconfitto del centrodestra. "Attacchi al sottoscritto, accuse a giornali e televisioni, ipotesi di accordi sotto banco con De Lucia. Caro Tarquini così non ci siamo – chiosa Vecchi – non fa onore alla tua persona e alla tua credibilità un pronunciamento così livoroso e scomposto. Pretendere di dare lezioni di democrazia ai reggiani è una reazione che sta fra il puerile e il grottesco. Capisco che essere battuti generi amarezze e delusione, e magari qualche comprensibile perdita di lucidità, ma credo che questo per Tarquini sia il momento per concentrarsi con serenità su una severa analisi della sua sconfitta. Senza dare colpe ad altri, ma soprattutto senza rivendicare troppi meriti nell’esperienza civica messa in campo, perché non pare proprio un risultato straordinario, ma solo un deflusso di voti dai partiti del centro destra alla sua lista. I voti del centrodestra sono quelli delle Europee, il confronto con cinque anni fa è impietoso. Lì il centrodestra fece meglio. Il contributo dell’innovazione civica non si è visto, ma soprattutto non si sono viste idee e progetti, un pensiero alto e autorevole sul futuro della città".

Poi entra nel merito degli attacchi: "Un sindaco uscente che invita a votare per il candidato sostenuto fa una scelta politica. La politica è scelta e responsabilità. Non esiste un civismo neutro, d’altra parte lo sa lo stesso Tarquini, avendo cercato come principale partner politico Fratelli d’Italia. E che dire, a proposito della neutralità delle istituzioni, della visita in pompa magna del ministro Matteo Salvini a Reggio, al fianco del quale si è fatto fotografare...?".

Infine critica la campagna elettorale del centrodestra. "Come si può invocare ogni volta una “liberazione” e una dovuta alternanza senza chiedersi come mai gli elettori continuino a confermare una linea politica di centro sinistra? Ma davvero si pensava di essere competitivi con una campagna elettorale che non ha fatto la differenza, non ha posto una agenda all’attenzione della città, non ha mai interagito con frazioni e quartieri? L’elettorato va rispettato, è il bello e la forza della democrazia: per vincere non servono lamenti. Ma idee e progetti, radicamento, la credibilità di una classe dirigente e non l’improvvisazione. È con questi valori, unitamente al governo di questi anni, che la maggioranza degli elettori hanno premiato Marco Massari, la sua coalizione e soprattutto il risultato straordinario del Pd. Prenderne atto traendone tutte le conseguenze del caso sarebbe un gesto di intelligenza politica minimo".