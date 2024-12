La Libera università del Crostolo ospita gli scrittori Paterlini e Arpaia

"Ricordare e raccontare" è il titolo del Martedì della Luc (Libera Università Crostolo) che vede protagonisti gli scrittori Bruno Arpaia e Piergiorgio Paterlini (foto), questo pomeriggio alle 17.30 nell’aula magna Manodori di Unimore.

Un’occasione per entrare nell’officina dei due grandi scrittori e di due dei loro recenti romanzi: "Confiteor" di Piergiorgio Paterlini e "Ma tu chi sei" di Bruno Arpaia. Due romanzi scritti in prima persona e accomunati dal tema della memoria, del ricordo autobiografico e non solo. Così Piergiorgio Paterlini nel suo ‘memoriale’ "Confiteor" attraversa i suoi settant’anni di vita, suddividendolo in tre sezioni, a suggerire l’attraversamento ideale di tre secoli: l’Ottocento contadino; Il Novecento col padre diventato operaio in fabbrica e la vita in seminario; il Duemila con il racconto delle nozze con Marco Sotgiu, compagno di vita dello scrittore. La nozione di romanzo si amplia, esce dagli stereotipi del genere, come nell’opera di Bruno Arpaia. In "Ma tu chi sei" Arpaia ci racconta il dramma personale del difficile rapporto con la madre ultranovantenne affetta da Alzheimer.