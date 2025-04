La Liberazione al Catomes Tot con Andy White e Fede’n’Marlen

Tre giorni di festa con un ricco programma, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione. Dal 25 al 27 aprile al Catomes Tôt in via Panciroli in centro città, andrà in scena una rassegna tra pranzi, incontri, musica dal vivo e momenti di riflessione condivisa: un’occasione per onorare la memoria della Resistenza. "Siamo consapevoli - dichiara il Direttivo del Catomes Tôt - delle memorie diverse che attraversano il nostro Paese, e delle difficoltà nel ricomporle. Ma proprio per questo, sentiamo il dovere di riaffermare il valore della scelta, individuale e collettiva, di chi si oppose al fascismo e alla guerra, immaginando un’Italia più giusta, libera e solidale".

Si parte venerdì 25 aprile alle 12.30 con il Pranzo della Liberazione. Si prosegue sabato 26 alle 16.30 con il dialogo pubblico "La democrazia in crisi e i rischi autoritari" che vedrà la presenza degli onorevoli Emanuele Fiano e Pierluigi Castagnetti oltre a rappresentanti della comunità ucraina di Reggio Emilia. Infine, domenica 27 alle 17 musica dal vivo nel parco Alcide Cervi con Andy White, voce poetica dell’Irlanda del Nord, autore e musicista con una lunga carriera internazionale e Fede’n’Marlen (nella foto), duo napoletano tutto al femminile. Durante il concerto, dialogo a due voci "Resistenza, Resistenze" con gli storici Andrea Montanari e Fabrizio Solieri.

