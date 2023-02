"La libertà di stampa va garantita senza distinzioni"

La libertà di stampa e di informazione passa anche attraverso il corretto rapporto tra gli enti pubblici e gli operatori dei mass media. Un tema ribadito nei giorni scorsi al convegno sulla libertà di stampa organizzato all’Hotel President di Correggio dal Movimento 5 Stelle. Il rappresentante locale del Movimento, Giancarlo Setti, già consigliere comunale pentastellato, è stato chiaro: "Mi auguro – ha detto – che anche le istituzioni pubbliche, e in particolare gli enti locali come il Comune di Correggio, svolgano la loro funzione di comunicazione attraverso una interlocuzione paritaria con tutte le testate giornalistiche presenti sul territorio, sia in termini di comunicati sia di eventuali inserzioni a pagamento, a supporto della necessaria libertà ed indipendenza della stampa e dei media in democrazia". E ha aggiunto: "Siamo pronti per la competizione elettorale che a breve eleggerà il nuovo governo del Comune di Correggio. Il M5S farà la sua parte proponendosi come protagonista per una svolta amministrativa ormai necessaria. Ci proporremo verso i media locali promuovendo la libertà di stampa senza fare distinzione alcuna". Al convegno si è parlato in particolare del caso Assange, con l’intervento dell’europarlamentare Sabrina Pignedoli, a lungo giornalista del Carlino, la quale ha parlato del suo impegno a Bruxelles a favore della libertà di Julian Assange e della sua candidatura al premio Sakarov: Presenti pure la parlamentare correggese Stefania Ascari e Maria Laura Mantovani già senatrice del M5S: entrambe hanno parlato delle difficoltà che i giornalisti incontrano nello svolgere il loro lavoro.