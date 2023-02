La libertà è l’essenziale. Una riflessione su dove si possa trovare e come si esprime

Libertà: difficile trovare una definizione. In classe abbiamo provato a ricercarla all’interno di libri, film e poesie. Libertà può essere la fuga di un uomo in catene che è stato schiavo per tutta la vita, come nei libri di Francesco d’Adamo "Oh freedom" e "Storia di Iqbal". Perché la libertà è costruita sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Anche nella nostra Costituzione la libertà è trattata come diritto primario, si è liberi di fare ciò che si vuole, ma nel rispetto degli altri. La libertà, però, è molto di più, puoi trovarla ovunque: in una poesia, una canzone, un quadro, un suono o una parola. Viene espressa secondo quello che ognuno di noi sente: "Solo chi osa rischiare è veramente libero" per Alda Merini; "Essere, avere, sentire, provare, conoscere o vivere una sola cosa è prigione. Bisogna avere degli occhi grandi per essere liberi e non vivere una vita sola" per Ndjock Ngana, poeta africano. La libertà può essere tolta, ma, come dice il protagonista del film "Le ali della libertà", la speranza no: la speranza è un filo invisibile che non può essere tagliato o spezzato. La speranza è delle donne iraniane che lottano per ottenere gli stessi diritti degli uomini: il diritto di parola e di pensiero, donne che vengono uccise perché vogliono essere libere da una società che le mortifica e le sottovaluta. Shamsia Hassani, la prima street artist donna dell’Afghanistan, lotta con l’arte per la libertà. Nei suoi murales rappresenta donne con gli occhi chiusi e il velo, donne a volte rinchiuse e altre volte che suonano. Per Shamsia la musica è libertà, vuole poter suonare tutte le note e lotta perché tutti le possano suonare. La libertà è bellissima e bisogna combattere per ottenerla. Non mi è mai mancata la libertà, credo che sia un po’ come l’aria: ti accorgi davvero della sua importanza quando ti comincia a mancare.

Agnese Mori III G