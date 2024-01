"La libertà non è scontata, va difesa sempre"

Medaglia d’onore alla memoria di un montanaro che ha vissuto le disumane sofferenze del campo di concentramento nazista in Germania: Orduaro Mercanti di Villa Minozzo, classe 1911, dopo lunghi anni di servizio militare conclusi con la prigionia, torna a casa ammalato e dopo anni di sofferenza, si arrende e muore nel dicembre del 1957.

L’unica figlia Thea Erminia, che vive a Quattro Castella, venerdì scorso ha ricevuto con orgoglio, dalle mani del Prefetto Maria Rita Cocciufa la medaglia a ricordo di una dolorosa vicenda ricostruita pazientemente per rendere onore alla memoria di suo padre.

Thea Erminia, in occasione della consegna – avvenuta in prefettura alla presenza dei sindaci Elio Ivo Sassi di Villa Minozzo ed Alberto Olmi di Quattro Castella – visibilmente commossa, ha detto: "Ho voluto onorare mio padre perché, nonostante le sue inenarrabili sofferenze umane, egli mi amò in un modo enorme, assoluto. Questa sua dannata esistenza voglio che venga portata a conoscenza dei nostri giovani, perché sappiano che la libertà e la democrazia non sono certezze umane. Esse devono essere tutelate e difese con tutte le nostre energie. Diversamente i prepotenti avranno ancora il dominio dell’intera umanità".

Ordauro Manlio Mercanti nacque nel 1911, figlio unico di Mercanti Guglielmo e di Giacopelli Dorotea di Villa Minozzo, comune dell’alto Appennino reggiano; bracciante, aveva ottenuto la licenza di terza elementare e a militare il grado di caporal maggiore. Alla leva obbligatoria a 28 anni, viene inviato in un reparto di artiglieria. Partì per la guerra, prima in Jugoslavia e poi in Africa Orientale e in Eritrea. L’8 settembre 1943 Ordauro Mercanti viene arrestato nella caserma Valfrè di Alessandria. Aveva 32 anni. Non accettò di firmare l’adesione alle follie del nazifascismo e dopo tre mesi di prigionia venne avviato in Germania come "Schiavo di Hitler" nel sottocampo di concentramento chiamato "Eberswalde Ardeltlager", dipendente dal lager di Ravensbrück, nel Brandeburgo.

Liberato dalle truppe russe l’8 maggio 1945 a 34 anni, il 30 agosto 1945 rientra in Italia e, come se non fossero bastati gli orrori vissuti, scopre amaramente che la sua casa natale a Villa Minozzo era stata bruciata dai tedeschi nell’agosto del 1944. Ordauro dovette ripartire da zero. Morì troppo presto: le sofferenze avevano lasciato il segno.

Settimo Baisi