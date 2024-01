La libertà secondo Paolo Nori. Viaggio nella letteratura russa

Va in scena "La libertà. Primo episodio", domani sera alle 21 al teatro Boiardo di Scandiano, con Paolo Nori accompagnato dalla musiche eseguite dal vivo da Alessandro Nidi, Alessandro Zezza, Andrea Coruzzi, Filippo Nidi, per una produzione della Fondazione Teatro Due, che propone un dialogo tra parola e musica. "Non è possibile fare un discorso sulla libertà che, partendo da un principio e passando poi da uno svolgimento, sia in grado di giungere ad una conclusione, che sia quindi in qualche modo finito, o definitivo". Lo sostiene Paolo Nori, autore e interprete dello spettacolo, che rappresenta un primo tentativo, una prima tappa di un percorso possibile.

Nori parla, racconta e si racconta attraverso due figure straordinarie della letteratura russa, Daniil Charms e Iosif Brodskij, che con opere e vita hanno cantato e incarnato quell’idea di libertà che l’avvocato anarchico Pietro Gori aveva descritto come "Nostra patria è il mondo intero, nostra legge la libertà" L’assunto da cui parte Nori è che la teoria anarchica sia sostanzialmente basata sull’idea che l’essere umano sia buono, ed essendo un’idea difficilmente dimostrabile, l’unico modo per rivelare la sua forza è parlarne per esempi. Il discorso che lo scrittore imposta sulla libertà scorre sul filo della relazione tra noi e chi ci governa. In un continuo passaggio dalla letteratura russa alla sua Parma, dalla storia alla vita privata di Nori, "La libertà. Primo episodio" offre un viaggio tra parole e musica. I racconti di Nori fluiscono accompagnati dalle musiche originali composte da Alessandro Nidi che le esegue con altri musicisti, con luci a cura di Luca Bronzo.

L’autore Paolo Nori, è stato protagonista di una nota polemica scoppiata dopo l’avvio del conflitto Russia-Ucraina, con l’Università Bicocca di Milano che aveva sospeso le quattro lezioni che lo stesso Nori avrebbe dovuto tenere sullo scritto russo Fëdor Dostoevskij. L’ateneo si era giustificato dicendo che in un momento come quello si era voluta evitare ogni forma di polemica. Molti erano stati i pareri contrari alla decisione dell’Università, considerando che "decidere che non è il momento di parlare di Dostoevskij è un affronto a quelle migliaia di donne e uomini che nelle città russe, da San Pietroburgo a Novosibirsk, si stanno facendo arrestare per protestare contro una guerra e un regime che non riconoscono".

